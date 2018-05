Parlando a Sky Sport il centrocampista del Wolverhampton, Ruben Neves, ha parlato del proprio futuro, confermando il fatto che tanti club lo stanno seguendo, ma chiudendo ad un possibile addio in estate.



FELICE CON I WOLVES - “Sono venuto qui per aiutare il club e sicuramente il club ha aiutato me allo stesso tempo. Penso che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi sia individuali che come squadra. E' normale che i grandi club stiano osservando il nostro lavoro, non solo me, ma di tutti i ragazzi. Io però sono davvero felice qui".