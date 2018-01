Simone Verdi ha annunciato che, almeno per il mercato di gennaio, non lascerà il Bologna, rifiutando così l'offerta del Napoli, che aveva offerto circa 23 milioni di euro più bonus al club emiliano. Parte di quella somma, il 20 per cento, sarebbe finito nelle casse del Milan, come da accordi ai tempi della cessione ai rossoblù del classe '92. Circa 5 milioni, quindi, che per il momento i rossoneri non riceveranno.