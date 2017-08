Provocante per vocazione, ancora una volta la bella modella croata Nina Moric non ha perso occasione per far parlare di sè su Facebook dove è solita sparare sentenze senza filtri. Tanti in passato sono stati i suoi messaggi sul mondo del calcio e anche questa volta, in occasione della prima giornata di Serie A, la Moric non ha voluto tirarsi indietro.



I pronostici sugli esiti di questa annata non hanno però riscosso commenti positivi. Tanti, tantissimi sono stati gli insulti piovuto sul suo profilo da parte dei tifosi di Cagliari, Chievo e Fiorentina. Il motivo? Semplice la previsione sulle tre squadre che retrocederanno a fine annata secondo la Moric: "Fiorentina Cagliari e Chievo in B è già scritto. Lo scudetto sarà una lotta fra Juventus e Benevento fino all'ultima giornata. Buon campionato a tutti". Che ne pensate? Per ora eccola nella nostra gallery.