Dopo un decennio ricco di risultati altalenanti frutti del successo della console Wii, di quella portatile 3DS, e del flop dell'erede Wii U, l'azienda giapponeseprovando ad unire, in un'unico prodotto, tutti i lati positivi delle console prodotte finora.Dopo il lancio del videogioco Super Mario sugli store degli smartphone targati Apple (e a breve anche di quelli Android),che fin dal nome racchiude tutta l'esperienza garantita ai suoi utenti.(foto Twitter), (come la vecchia Wii e le concorrente PS4 e XBOX),dato che dal case della base si può estrarre un'unità tablet da poter portare in giro e giocare come con il Nintendo 3DS.Il Joystick ha un concpet completamente rivoluzionario.(così sono stati chiamati), sono un'evoluzione dei vecchi joypad della Wii con sensori di movimento e capacità predittive su i movimenti del corpo che ampliano lo spazio d'azione della vecchia Wii. Inoltre, il Joy-Con destro include una telecamera a infrarossi in grado di rilevare la distanza, la forma e i movimenti degli oggetti vicini per giochi appositamenteNè Fifa nè PES dopo il 2013 avevano più sviluppato un gioco per le console Nintendo. Il Flop di Fifa 2013, in particolare, aveva convinto la casa produttrice Electronic Arts ad interrompere i rapporti con la casa nipponica che, raramente, aveva concesso ad aziende terze l'accesso ai propri codici. L'uscita di Switch sta però aprendo a nuove prospettive con