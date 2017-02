bravo. SAY NO to gold diggers!! #TBT: _ By the way I miss those colours #comeoncity #bleumoon Una foto pubblicata da Mario Balotelli (@mb459) in data: 9 Feb 2017 alle ore 10:16 PST

Un idillio che sembra ormai finito e la storia diche torna a ripetersi. L'attaccante italiano dopo il passaggio in estate ale un inizio di stagione da favola non sta riuscendo a confermarsi su i livelli di inizio stagione e, dopo l'esclusione per scelta tecnica nel corso della sfida contro il Saint Etienne, anche domani contro il Rennes sembra destinato a rimanere in panchina.Il problema che il tecnico degli Aquilotti,, continua a riscontrare è di quelli endemici nel comportamento di Mario Balotelli in campo e fuori.difettando, soprattutto di quello spirito di sacrificio che serve in periodi di grande difficoltà. Parlando in conferenza stampa della sfida contro il Rennes, Favre ha confermato: "Non voglio parlare di Mario.Prendiamo tutte le cose buone che ci ha dato finora, ma cosapossibile".Mario non è più al centro del progetto Nizza e la conferma è arrivata a L'Equipe anche dal compagno di reparto Valentin Eysseric che, di fatto, ha preso il suo posto in squadra: "Balotelli? L'allenatore oggi pensa che io stia dando qualcosa in più.non è semplice rapportarsi con lui".Un rapporto rotto con la squadra, non però con la tifoseria che lo ha eletto a suo idolo. L'Allianz Riviera invoca sempre il suo nome e l'affetto dei fan lo si nota anche per le vie della città della Costa Azzurra.Con il Nizza ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 ma lo stesso presidente Riviere in passato ha confermato: "C'è una piccola possibilità di trattenerlo, ma è difficile". Scaricato dalla squadra, in dubbio sul proprio futuro Balotelli ha anche ripreso a mandare segnali d'affetto alsu Instagram: ". Che possa essere nuovamente la Premier il suo futuro? Per il momento il presente è tutt'altro che roseo.