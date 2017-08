Martedì sera si era detto deluso, insoddisfatto della prestazione di Mario Balotelli nella gara con il Napoli che ha sancito la mancata qualificazione del suo Nizza alla fase a gironi di Champions League. Oggi il tecnico dei francesi, Lucien Favre ammorbidisce i toni e difende l'attaccante italiano: "Non dobbiamo dimenticare contro che avversario abbiamo giocato e che Balotelli non poteva che avere 25 minuti sulle gambe dopo 3-4 settimane di stop. Bisogna dire le cose come stanno, poi dopo la partita io e Mario abbiamo parlato di 2-3 cose, ma è un discorso chiuso che non affronteremo più".