Primo giorno di lavoro per il nuovo Nizza sempre sotto la guida del tecnico svizzero Lucien Favre, che ha parlato così in conferenza stampa: "Sul mio futuro ci sono stati diversi rumors, ma io sono contento di proseguire qui il mio lavoro". Sulle situazioni di Jean-Michel Seri, obiettivo di mercato della Roma, e Mario Balotelli: "Seri deve presentarsi in ritiro il 26 giugno, per noi è un calciatore chiave. Stiamo parlando di Mario e della sua situazione".