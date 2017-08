Salta il trasferimento di Jean Michael Seri al Barcellona, ma il futuro del centrocampista ivoriano potrebbe essere comunque lontano da Nizza e in un top club europeo. Infatti, stando alle dichiarazioni rilasciate dall’agente Frankin Mala ai microfoni di RAC1, il classe 1991 sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain: “Un’ora fa il Psg ha chiamato il presidente del Nizza per una sola ragione: disturbare il Barcellona nella corsa a Seri. Nelle scorse ore sarebbe stato possibile trovare un accordo per l’arrivo di Seri al Barcellona, ma qualcosa si è bloccato. Il Barça rappresenta un sogno per Seri perché è un grande club, ora vediamo cosa accadrà”.