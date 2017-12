Dopo le voci di un possibile addio di Mario Balotelli al Nizza, il presidente dei rossoneri Jean-Pierre Rivere ha voluto chiarire in merito alla ventilata cessione: "Una partenza? No, è impossibile. Sapete quanto è importante, è impensabile. Ha un alto valore di mercato? Non è quello che ci interessa per lui, ci interessa che continui a portare il club in alto. Con lui abbiamo un bel rapporto. E’ confortante vedere che stiamo facendo delle cose buone".