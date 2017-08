L'Inter e Dalbert sono sempre più vicini, come mai lo erano stati prima. La trattativa tra nerazzurri e Nizza va avanti da oltre un mese, ma finalmente Ausilio e Sabatini vedono la luce in fondo al tunnel; il club francese ha sempre fatto muro alle proposte dell'Inter, prendendo tempo in vista del delicatissimo, e importantissimo, preliminare di Champions League. E questa sera, con la vittoria ottenuta sul campo dell'Ajax, Dalbert si prepara a dire addio al Nizza per iniziare una nuova avventura in Serie A.



L'INTER SPINGE - L'Inter è in pressing molto forte ed ha trovato l'accordo con il Nizza sulla base di un'offerta da 20 milioni di euro più bonus; una cifra molto importante che testimonia quanto i vertici nerazzurri credano nel terzino brasiliano classe '93. Il giocatore è molto gradito anche a Luciano Spalletti, che spera di poter iniziare a lavorare al più presto con quello che sarà l'esterno titolare del prossimo anno.



AD UN PASSO - Dall'Inter, comunque, filtra grande ottimismo e Dalbert è atteso in Italia già per questa settimana. Domani ci saranno ulteriori contatti tra i club per limare gli ultimi dettagli e concludere un'affare che ha preso i contorni della telenovela. Già la prossima settimana il brasiliano potrebbe vestirsi di nerazzurro, intanto questa sera ha giocato un tempo con il Nizza aiutando la squadra a salvare una partita che sembrava compromessa; quasi come un regalo d'addio, Dalbert se ne va con il club francese che supera il primo turno preliminare, e ora si prepara a lottare per riconquistare l'Europa. Questa volta, però, con la maglia dell'Inter...