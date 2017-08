I tifosi del Napoli non potranno seguire in Francia la propria squadra in vista della gara di ritorno del playoff di Champions League contro il Nizza. La prefettura della città francese ha infatti imposto il diviesto ai tifosi napoletani di accedere alla zona adiacente allo stadio Allianz Riviera.



Ecco il comunicato del Napoli:

La Prefettura di Nizza ha disposto il divieto ai tifosi del Napoli di accedere nella zona perimetrale dello Stadio Allianz Arena nella giornata del 22 agosto, in occasione del match Nizza-Napoli, ritorno del preliminare di Champions League