E' il giorno della verità per il Napoli di Maurizio Sarri: dopo la partita di andata, vinta per 2-0 al San Paolo, gli azzurri fanno visita al Nizza all'Allianz Riviera per giocarsi la qualificazione ai gironi di Champions League. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Hamsik e compagni che, oltre a scendere in campo con il peso dei due gol segnati nel match di andata, hanno dimostrato di essere già in grande stato di forma; anche Dries Mertens, nonostante il problema al piede, è a disposizione di Sarri. Buone notizie anche per il Nizza che recupera tutti i suoi effettivi, su tutti Mario Balotelli che, così come Wesley Sneijder, sarà a disposizione di Favre in una serata estremamente complicata, nella quale serviranno tutte le sue abilità in zona gol per permettere al Nizza di strappare il biglietto per i gironi di Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet; Seri, Tameze; Walter, Sneijder, Saint-Maximin; Balotelli. All. Favre



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.