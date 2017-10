Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, parla del trasferimento all'Inter di Dalbert a la Gazzetta dello Sport: "La sua cessione non era in programma. L'Inter partiva da cifre irrisorie, poi s'è trovato l'accordo, soldi che investiremo. Balotelli resta? Presto per dirlo. A giugno mi disse che anche sua madre pensava che Nizza fosse il posto giusto. E Favre è tecnico ideale per farlo progredire. Ma per permetterci giocatori così, dobbiamo essere certi di giocare in Europa"