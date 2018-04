Il terzino tedesco, obiettivo dellaper la prossima estate, ha spiazzato tutti:Una mossa del club per rivenderlo a cifre maggiorate? Non a giudicare dalle parole di Hector stesso che al sito ufficiale della società spiega: "Il Colonia mi ha permesso di passare dal campionato regionale alla nazionale. Sono molto legato e grato a questo club e mi sento molto bene a Colonia. Sarebbe stato facile cambiare squadra dopo questa stagione, ma per me non è giusto. Abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane e ci ho pensato molto.".L'amministratoreha aggiunto: "Jonas è un giocatore straordinario e un tipo speciale, raro nel calcio professionistico di oggi. Il fatto che continui con noi lo sottolinea in modo impressionante. L'impegno di Jonas nei confronti del Colonia è un segnale importante per la squadra, il club e i nostri tifoi".