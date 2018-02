Timothy Nocchi, portiere sotto contratto con la Juventus ma in prestito al Perugia, parla a Tuttosport sia di mercato che della sua carriera in bianconero: "Appartengo alla Juve da 12 anni e da 9 vado a giocare in prestito altrove. Mi hanno scoperto durante un Torneo di Viareggio: vennero a Rosignano per vedere una partita e tramite Roberto Tancredi sostenni un provino. Fui visionato da Rampulla. Sarebbe bello tornare un giorno a Torino, ma so bene che è quasi impossibile. Han? Ha avuto un avvio di stagione incredibile. A gennaio si è parlato di cifre alte sul suo conto, ma di certo lui ti fa la differenza. Poi contano anche le motivazioni. Sì, può ricordare Luis Suarez, ha qualità indubbie".