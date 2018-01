Manuel Nocciolini, attaccante del Pordenone, fresco di addio al Parma, saluta i suoi ex tifosi con un messaggio su Facebook: "Le infinite vie del calciomercato e il desiderio di misurarmi con una nuova sfida mi hanno indotto a salutare Parma, una piazza meravigliosa e degna dei palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano. Qui ho trascorso un anno e mezzo semplicemente indimenticabile e sono onorato di aver contribuito a riportare la squadra in una categoria più consona alle ambizioni del club e alla passione dei tifosi. Grazie ai miei compagni di viaggio per aver reso memorabile questa esperienza in gialloblu, un grosso in bocca al lupo a voi e a tutto il popolo ducale per la seconda parte del campionato. Buona fortuna dal vostro barbabomber".