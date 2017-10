L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Luciano Spalletti e spiega come il tecnico toscano, alla guida dell'Inter, sia alla ricerca del bel gioco.



"Per estirpare l’erba maligna della Pinetina ci voleva uno come lui, o come Mourinho. Ma solo quando vedremo l’Inter uscire dal pressing avversario con tre tocchi (palla avanti, palla indietro, palla avanti e via), allora sarà l’Inter di Spalletti. Questa idea è ancora nella mente del tecnico, ad oggi si è visto solo una bella fase di difesa, ma poco d’attacco. Il gioco dell’Inter deve necessariamente migliorare: se è vero che lo scudetto va quasi sempre alla squadra che subisce meno gol, è altrettanto vero che l’Inter, per puntare allo stesso scudetto, non può giocare un campionato intero come sta facendo adesso, con le deludenti esibizioni tipo Crotone e Bologna".