"Sapete che vi voglio bene, che vi amo, ma mi fate anche incazzare: ora spero che mi regaliate per Natale la vittoria di Napoli...". La frase riportata da Il Secolo XIX è firmata Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e va ovviamente contestualizzata. L'occasione era la festa di Natale riservata ai calciatori blucerchiati e a tutti i dipendenti del club di Corte Lambruschini. Un evento che si è tenuto ieri, alla presenza di tutto lo stato maggiore doriano: erano presenti Osti, Romei, Pradè, Pecini, oltre ovviamente allo stesso Ferrero e al tecnico Marco Giampaolo. Ambiente informale, rilassato: no giacca e cravatta, abbigliamento casual. Nessuna cena, ma più un'apericena con stuzzichini e salatini. E dalla terrazza Colombo, la più alta di Genova, il patron doriano ha chiesto un regalo di Natale ai suoi calciatori.



Il presidente blucerchiato tiene tantissmo alla partita di sabato. La vive come una sfida personale al 'collega De Laurentiis, e proprio per questo motivo ha ricordato a Quagliarella e compagni quanto sarebbe felice di ricevere in dono "la vittoria su Aurelio". Il riferimento è diretto anche al match con il Sassuolo, una sconfitta che il numero uno della società ligure non ha digerito bene. Ferrero ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente anche tutto lo staff della Sampdoria, che lavora dietro alle quinte per far crescere la realtà del club genovese.



All'aperitivo doriano era presente il sindaco Bucci e pure l'assessore Ilaria Cavo, di fede calcistica dichiaratamente genoana: entrambi hanno brindato insieme ai giocatori della Samp. Il primo cittadino genovese poi ha twittato i suoi personali buoni propositi per l'anno nuovo: "Il mio augurio per il 2018 alla Sampdoria che ci aiuti a portare Genova in Europa". Tra i tifosi blucerchiati è una speranza piuttosto diffusa.