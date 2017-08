Guai giudiziari in Brasile per Roberto Carlos: il tribunale di San Paolo, secondo informazioni riportate dal quotidiano Sport, ha condannato al carcere l'ex terzino di Inter e Real Madrid per non aver pagato gli alimenti negli ultimi due anni a uno dei suoi nove figli, la messicana Rebeca. La giustizia di San Paolo attende Roberto Carlos in Brasile per rendere effettiva la sentenza, ma valuta di emettere un mandato di cattura internazionale qualora non dovesse presentarsi, poiché impegnato come commentatore per la tv del Real Madrid.