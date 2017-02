Candreva e Gagliardini hanno convinto Suning: l'anno prossimo sarà Ital-Inter. Secondo Il Corriere dello Sport infatti il rendimento positivo dei due azzurri ha dato conferme al progetto della proprietà cinese di portare avanti una campagna acquisti incentrata sul tricolore e dalla difesa all'attacco i nomi sono tanti.



DA ACERBI A MASINA - Seppur per il centro della difesa i nomi favoriti siano quelli di Marquinhos (prima scelta, complicata) e in seconda battuta uno tra Manolas e de Vrij, resta vita l'ipotesi di portare in nerazzurro Francesco Acerbi che ha già vestito la maglia del Milan. E' sulle fasce però che arriva un interessante poker di nomi: Conti dell'Atalanta e Darmian del Manchester United per il ruolo di terzino destro, Barreca e Masina idee per la corsia mancina qualora non arrivasse uno tra Ricardo Rodriguez e Benjamin Henrichs.



SORPRESA A CENTROCAMPO - Se Verratti resta il sogno, non troppo, proibito, a centrocampo spuntano due piste intriganti: Ausilio infatti studia Lorenzo Pellegrini, qualora la Roma non dovesse esercitare la propria opzione l'Inter sarebbe pronta ad aprire una trattativa con il Sassuolo. L'alternativa? Un ex nerazzurro: piace infatti Marco Benassi, in grande spolvero a Torino.



BE-BE- Tra Aguero, Sanchez, Muriel e Schick c'è posto per gli italiani anche in attacco, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra: Federico Bernardeschi, che oggi compie 23 anni, è l'obiettivo numero uno e in estate Suning presenterà un'offerta alla Fiorentina. Difficile convincere i viola, per questo anche Berardi è sempre un'ipotesi viva e concreta. Attenzione poi a Petagna: l'ex rossonero sta entusiasmando a Bergamo, l'Inter lo ha incluso nella lista di nomi per il ruolo di vice-Icardi.