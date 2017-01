C'è tanta Juve nella formazione ideale del 2016 stilata dall'Equipe. Il giornale francese infatti ha disegnato un 4-2-4 stellare, ma che si fonda su solide basi come quelle della difesa di Juve e Real Madrid. C'è Buffon tra i pali, ci sono Dani Alves (spinto dai primi sei mesi al Barcellona) e Bonucci in difesa insieme ai madridisti Sergio Ramos e Marcelo. Ennesimo tributo per Buffon in una stagione chiusa col rimpianto del secondo posto nella classifica stilata dall'IFFHS che ha premiato Neuer quale miglior portiere del mondo: è lui infatti anche l'unico bianconero presente nella formazione scelta dai tifosi. Questa la top 11 ideale: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo; Kantè, Modric; Messi, Griezmann, Suarez, Cristiano Ronaldo.