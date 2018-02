Immobile come Luis Figo. Alla vigilia del match contro il Napoli, la testa dell'attaccante della Lazio è totalmente assorbita dal match. Ma pensa anche al futuro: ha investito nuovamente nell'applicazione Moovenda, che consente di ricevere a domicilio piatti di ristoranti di diverse città italiane (Roma, Napoli, Torino, Viterbo).



APPASSIONATO - Come riporta Quifinanza.it, l'attaccante della Lazio si sarebbe avvicinato all'app da consumatore, per poi decidere di approfondire la conoscenza e diventare investitore. Complessivamente Moovenda, in questo secondo round di investimento, ha ottenuto 1 milione di euro. Immobile già nell’ottobre del 2017 aveva versato nelle casse della start-up italiana 40.000 euro, con tanto di iniziative promozionali. Non è l'unico: sono tantissimi i calciatori che cercano di diversificare i propri investimenti nelle start-up, come Figo ed il giallorosso El Shaarawy.