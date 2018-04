Non sarà soltanto un'estate di acquisti importanti, intuizioni, magari colpi da novanta. La Juventus come ogni anno ha messo già in piano una cessione di alto livello da luglio in avanti, ormai un'abitudine con la gestione Marotta-Paratici: da Vidal a Pogba passando per Bonucci al Milan di un anno fa, per ogni estate c'è un addio di spessore così da consentire al bilancio di respirare. E la prossima non farà differenza, tanto che le idee stanno iniziando a circolare dalle parti di Torino per un'altra operazione in uscita di rilievo.



LE IPOTESI - L'opzione più credibile porta certamente ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha vissuto una stagione intera sottotono dopo mesi di rincorsa da parte del Chelsea, il suo rendimento non è più tornato quello del passato e adesso la Juve può pensare di venderlo: la richiesta rimane alta, 50 milioni non bastano ma può essere l'uomo giusto per fare cassa. Miralem Pjanic sarà certamente corteggiatissimo, dal PSG al Manchester City c'è chi ha avviato i primi dialoghi per prendere informazioni ma ancora nessuno ha bussato concretamente alla porta della Juventus; la valutazione sarà molto elevata, ad oggi la Juve non intende cedere Pjanic così come Paulo Dybala. Il suo caso è decisamente particolare, perché arrivasse una mega proposta a tre zeri di un top club (Barça e Real i principali candidati) andrebbe valutata insieme all'entourage dell'argentino. Ci sarà tempo per decidere, caso per caso. Ma la Juve sta preparandosi a un'altra cessione importante affiancata naturalmente da grandi colpi.