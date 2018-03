Un'unione sempre più solida, anche in questa stagione. Anche in questi mesi. Appena qualche giorno fa lo stesso Allegri ha dichiarato di essere sicuro di una sua permanenza prolungata alla Juve, salvo “catastrofi in questo finale di stagione”. Ma con i bianconeri pronti a difendere i quattro punti di vantaggio sul Napoli tenendo una marcia record verso il setto scudetto di fila, già ai quarti di Champions e in finale di Coppa Italia, catastrofi all'orizzonte non sembrano essercene.