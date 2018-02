"Quattro colpi per giugno". Così Tuttosport in prima pagina apre con la Juventus che investe grazie a un mercato di gennaio senza necessità e utilizzato per portarsi avanti in vista dell'estate: Emre Can è il più vicino, poi si proverà a bloccare ancora Han dal Cagliari. Intanto, Matteo Darmian è il prescelto per la fascia mentre intriga Pellegrini della Roma a centrocampo.