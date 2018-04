Arturo Vidal ha scritto una parte della storia della Juventus ed è senza dubbio tra i calciatori più apprezzati dai tifosi nel passato recente bianconero. Il centrocampista cileno sembra essere in crisi con il Bayern Monaco e, nel prossimo mercato estivo, potrebbe tornare in Italia. Tre le possibili destinazioni dall'Inter, che lo segue già da oltre un anno, al Milan, che non ha mai affondato il colpo pur avendo interesse, alla Roma, nuova arrivata per Vidal.