Non soltanto Inter e Milan. Da oggi anche un altro club italiano, il Savoia, è di proprietà cinese. L'ufficialità arriva dalla stessa società campana: "La società ASD Oplonti Pro Savoia, facendo seguito ai comunicati precedenti, con la seguente conferma l’ufficialità dell’ingresso in società della cordata cinese. Della notizia si e spesso parlato in questi ultimi mesi: nella giornata di ieri e finalmente giunta la tanto attesa fumata bianca. Il nuovo gruppo, come precedentemente ventilato, sarà rappresentato con il ruolo di Presidente dal maestro Salvatore Cafiero, intermediario italiano di origini campane che da anni vive e lavora con continuità in Cina”. La squadra, al momento, milita nell'Eccellenza campana, ma spera di poter presto sbarcare nel calcio che conta, a partire dalla Serie D.