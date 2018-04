Il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, Leandro Paredes ha confermato nella giornata di ieri che a fine stagione valuterà un trasferimento in una fra Real Madrid e Juventus dopo il Mondiale che si disputerà proprio in Russia. Ma i due club non sono gli unici a seguire l'ex Roma. Anche il Manchester United sta studiando la possibilità di presentare un'offerta in estate.