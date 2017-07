Secondo quanto si legge oggi sul Messaggero Veneto il futuro di Orestis Karnezis è già scritto e sarà un futuro con indosso l'azzurro del Napoli. Ma non è tutto: secondo il quotidiano De Laurentiis e la famiglia Pozzo starebbero addirittura lavorando a una maxi operazione con in ballo altri tre nomi. Non solo quelli ormai noti da un bel po' di Widmer e Pavoletti, che piacciono storicamente, ma anche quello tutto nuovo di Rodrigo De Paul. Il nome dell'argentino potrebbe essere la nuova suggestione per Giuntoli, dopo aver perso Berenguer.