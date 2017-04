Momento no per Suning: l'Inter va in ritiro, il Jiangsu non se la passa meglio con il tecnico Choi Yoong-Soo in discussione per aver conquistato solo un punto in quattro partite. Per questo il Ceo di Suning Holdings Group Zhang Jindong, come riporta Sohu.com, ha tenuto un lungo discorso al team: "Non sono qui per un gioco o per parlare della partita di domani, ma per fare un riassunto di questo momento che stiamo vivendo visti i problemi incontrati. La stagione è solo all'inizio, perdere due partite in campionato adesso non è terribile, poi ci sono ancora la Champions e la Coppa nazionale. I nostri obiettivi non cambiano, entro cinque anni vogliamo essere in grado di vincere campionato e Champions asiatica. I risultati della scorsa stagione appartengono al passato, ora dobbiamo studiare attentamente ogni avversario per poi lottare contro tutti in campo. Bisogna rinforzare la gestione della squadra. L'allenatore deve essere rigoroso ma al tempo stesso deve essere in grado di creare un ambiente familiare per rinforzare l'attenzione tra i giocatori. Suning è una grande famiglia, questa squadra è una famiglia; gli allenatori sono i genitori dei giocatori, e come membri di questa famiglia i giocatori devono essere severi con loro stessi, osservare una rigida disciplina dentro e fuori dallo stadio, senza lamentarsi nell'eseguire i loro doveri".