Le big di Serie A si stanno mettendo in fila per Dennis. Il centrocampista belga è da tempo protagonista dei discorsi tra la dirigenza bianconera e il club di Ferrero, ma come riporta Il Secolo XIX i campioni d'Italia non sono gli unici a lavorare sul classe '94. Anche Inter e di recente Roma hanno chiesto informazioni per il giocatore, tornato a disposizione di Giampaolo dopo l'infortunio al bicipite femorale e protagonista di una grande stagione con la maglia della Samp.