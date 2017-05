Inter e Milan si preparano a un'estate ricca di colpi per provare a riprendersi posizioni di vertice, ma anche il Napoli ha intenzione di fare la voce grossa sul mercato: dalla porta fino all'attacco, secondo Il Corriere dello Sport è lunga la lista di obiettivi che Giuntoli e De Laurentiis proveranno a regalare a Sarri per arricchire la rosa.



Difficoltà nell'operazione Szczesny, via dunque alla linea verde tra i pali con Meret e Vodisek, ma la priorità è trovare un terzino sinistro vista la situazione di Ghoulam: il nome individuato è quello di Grimaldo del Benfica, mentre sulla destra si continua a coltivare l'idea Conti dell'Atalanta.



I veri colpi però possono arrivare dalla cintola in su: sfida all'Inter per Fabinho, in campo questa sera con il suo Monaco contro la Juventus, e De Laurentiis tiene aperta anche la porta per Tolisso del Lione, ex obiettivo proprio dei bianconeri. Il club torinese è coinvolto anche per quanto riguarda l'attacco, perché se Castillejo del Villarreal e Denis Suarez del Barcellona sono due ipotesi concrete per l'esterno d'attacco, il sogno nel cassetto è Inaki Williams: l'attaccante dell'Athletic Bilbao è un pallino della Juve, ma il Napoli è pronto a sfruttare il minimo spiraglio per inserirsi e portarlo alla corte di Sarri.