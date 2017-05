Gioie e lacrime, verdetti già scritti accompagnati da altri più sorprendenti, salvezze insperate e rimpianti per obiettivi sfumati, con l'addio di Capitan Totti a sovrastare il tutto: il campionato ci saluta dispensando come sempre dolcezze e amarezze.

Punti di vista, questione di colori e di fede ovviamente, ma se durante i lunghi mesi di calcio giocato c'è stato un angolo per così dire 'neutro', che ha messo d'accordo un po' tutti gli utenti di calciomercato.com, questo è senz'altro lo spazio rosa dedicato alle 'nostre' tifose - quelle non vip e non wags - da voi apprezzate, sbirciate e votate (talvolta non senza lamentele).

Eccovi dunque un'altra gallery dedicata a queste dolci fanciulle, le quali anche per l'ultima di campionato hanno tifato indossando i colori della propria squadra del cuore.



Ultima cosa: per chiudere in bellezza, a breve pubblicheremo le foto delle ragazze che durante tutto l'anno hanno raccolto più voti e preferenze aggiudicandosi le copertine di settimana in settimana, per cui se volete ricordarci nella sezione commenti qualche bella tifosa che vi è rimasta particolarmente impressa, ogni suggerimento è ben accetto. Buona visione!