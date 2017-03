Il tecnico del Novara Roberto Boscaglia presenta in conferenza stampa il prossimo impegno contro l'Ascoli: "Abbiamo qualche acciacco ma è normale in questo momento della stagione, siamo dispiaciuti per Dickmann, lo perderemo per qualche settimana, non ci sono problemi per la sostituzione: chi giocherà al suo posto saprà farsi trovare pronto. E' un momento positivo, sono contento di come stiamo lavorando e dobbiamo continuare così, volendo trovare un pelo nell’uovo dobbiamo essere più cinici e chiudere prima le partite. Col Benevento l'abbiamo interpretata bene, consapevoli dei loro punti di forza e della necessità di bloccare le loro fonti di gioco. L'Ascoli? Non erano partiti bene, poi hanno fatto una striscia positiva di 11 risultati in un momento importante della stagione; vengono da due sconfitte ma se andiamo a vedere come sono maturate sono stati anche un pizzico sfortunati. E' una gara temibile, dobbiamo prestare la massima attenzione. Assenza di Macheda? E' un attaccante moderno, che lavora tanto per la squadra e non vive solamente per il gol; sta facendo tanto e probabilmente gli avremmo concesso un turno di recupero in ogni caso. La formazione per il Del Duca? Abbiamo ancora 48 ore di tempo per vedere chi recupera al 100% dal doppio impegno ravvicinato, ma anche se qualcuno dovesse rifiatare, ho a disposizione un gruppo di qualità e le alternative non mancano. Calderoni? A oggi pensiamo a un inserimento graduale, vediamo come andranno i prossimi giorni".