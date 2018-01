Novara-Carpi 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43' Moscati



Novara (4-3-3): Montipò; Dickmann, Golubovic, Mantovani, Calderoni; Sciaudone, Ronaldo (67' Orlandi), Moscati; Macheda, Maniero (83' Sansone), Di Mariano (75' Maracchi). All. Corini.



Carpi (3-5-2): Colombi; Capela (61' Belloni), Brosco, Ligi; Pachonik, Verna, Pasciuti (46' Mbaye), Saric (75' Malcore), Bittante; Mbakogu, Melchiorri. All. Calabro.



Arbitro: La Penna



Ammoniti: 5' Sciaudone (N), 28' Verna (C), 51' Mbaye (C), 56' Ronaldo (N), 69' Brosco (C), 85' Macheda (N), 90' Sansone (N)