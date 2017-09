Novara-Cittadella 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 94' Di Mariano



Novara (4-3-3): Montipò; Golubovic, Troest, Chiosa, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Sciaudone; Orlandi (69’ Maniero), Macheda (57’ Di Mariano), Da Cruz (85’ Chajia). All. Corini.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso (46’ Paleari); Caccin, Adorni, Camigliano, Benedetti; Bartolomei, Pasa, Siega; Chiaretti, Kouame (79' Litteri), Arrighini (70’ Iunco). All. Venturato.



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 43’ Pasa (C), 61’ Camigliano (C), 71’ Kouame (C), 82’ Siega (N), 88’ Golubovic (N)