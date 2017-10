L'allenatore del Novara Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Foggia. "Sapevamo di affrontare una squadra di valore, che gioca molto bene. Nelle prime sei partite avevamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Importante per la nostra crescita portare a casa punti dallo Zaccheria. La squadra ha reagito bene e nel finale avremmo potuto vincerla entrambe, è un pareggio giusto. Abbiamo il rammarico di non essere andati al riposo in vantaggio. E’ un punto importante. L’espulsione? C’ erano stati falli molto evidenti davanti alla mia panchina e ho richiamato la collaborazione degli assistenti, ma mi hanno mandato via. Può succedere".