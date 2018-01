Conferenza stampa in casa Novara per il tecnico degli azzurro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni alla viglia del match contro il Carpi: "Abbiamo ritrovato i ragazzi pronti e reattivi nonostante il periodo di vacanza. Questo ci ha permesso di fare un certo tipo di lavoro. Abbiamo affinato giorno per giorno il lavoro. Dispiace per Troest che non ci sarà domani, ma sono defezioni che dobbiamo prendere in considerazione. Siamo comunque pronti per una grande prestazione. Le continue voci di mercato? Se qualcuno è distratto me lo dice e non parteciperà agli allenamenti per evitare di rovinare il lavoro della squadra. Chi, però, è adesso in squadra lavora dando il meglio. Al mercato ci pensano la società e gli stessi giocatori in funzioni ai propri obiettivi personali. Manca un tassello in attacco? Ho fatto delle richieste precise al mio direttore sportivo. Con caratteristiche specifiche ma senza tempistiche.Da Cruz? Era orientato su altre idee. La società ha ottimizzato un suo elemento. Io sono molto sereno, la squadra risponde alle mie sollecitazioni, e sono convinto che possiamo risollevarci dalla situazione attuale, sfruttando al meglio questo turno casalingo."