Eugenio Corini, tecnico del Novara, parla dagli studi di Sportitalia dopo la vittoria sul Brescia: "Abbiamo avuto qualche difficoltà di organico per le assenze di Casarini e Dickmann che sono stati assenti a lungo. Adesso c'è qualche problema in attacco, ma le qualità di un fronte offensivo come il nostro in un campionato lungo come la Serie B emergeranno. In questo momento i giovani ci hanno dato una grande mano, prendendosi alcune responsabilità. La Serie B chiede equilibrio perché bastano due gare per passare dalla cima al baratro. Sansone? Spero di riaverlo fra un mese, Maniero invece in un paio di settimane. Macheda? Ha qualche fastidio ancora e non so se riuscirà ad esserci a Palermo