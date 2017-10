Eugenio Corini, tecnico del Novara, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Palermo: "Macheda oggi rientra e dovrebbe essere disponibile; ci riserviamo la giornata di domani per valutare bene le condizioni di Chajia, è migliorato molto nelle ultime ore e abbiamo forti speranze perché sia a Palermo. Da Cruz è recuperato e disponibile, nella lista dei convocati per Palermo ci saranno solo giocatori utilizzabili. Maniero? Dobbiamo recuperarlo prima possibile e questo dipenderà molto da lui, è un giocatore da cui mi aspetto tanto. Il Palermo? Non si parte mai sconfitti, si scende sempre in campo per cercare di portare a casa dei punti; affrontiamo quella che insieme a Frosinone ed Empoli è una delle 3 squadre migliori del campionato; non mi piace dire che non abbiamo niente da perdere, scendiamo in campo per dare il massimo".