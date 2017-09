Eugenio Corini, tecnico del Novara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cittadella: "Maniero? Lo vedo meglio, lo vedo più pronto e in questo ciclo ravvicinato di gare penso che riuscirà a ricavarsi una chance importante. Il Cittadella? L’anno scorso sono partiti molto forte arrivando poi ai playoff, è consolidata nelle strutture e nelle linee di gioco, è una squadra assolutamente temibile e per questo devo fare i complimenti a Venturato, che tra l’altro è stato mio compagno di corso. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari e per i loro punti di forza, ma la cosa fondamentale è la consapevolezza nel nostro lavoro. Abbiamo tanto da mettere in campo e lo abbiamo dimostrato vincendo una partita complicata come quella di Ascoli".