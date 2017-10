Eugenio Corini, tecnico del Novara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "I disponibili? Recuperiamo Chajia e Sciaudone. Casarini e Dickmann devo valutarli, dopo le fatiche di Palermo e al rientro dopo tempo. La Salernitana? Andiamo ad affrontare una squadra che ha perso una sola gara e spesso recupera gli eventuali svantaggi. La loro è una squadra che non muore mai e con grande carattere, ci saranno molte sfumature in questa gara. Orlandi-Ronaldo? Cambierò qualcosa, devo capire su cosa lavorare. Oggi valuterò meglio la rosa e mi confronterò con i miei collaboratori e con il dottore. Mi servono giocatori freschi. Gli infortunati? Maniero è il più vicino al rientro, mercoledì avrà un controllo e si valuterà di conseguenza. Sansone ancora out. Beye e Nardi sono prossimi al rientro. Tartaglia è fermo ancora. Armeno ha un problema all'alluce".