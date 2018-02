Domenico Di Carlo, tecnico del Novara, si presenta in conferenza stampa: "Ringrazio la proprietà per avermi scelto, non ho avuto dubbi ad accettare una volta arrivato al chiamata del club. Contatti in estate? Volevo tornare in Serie A e ho aspettato fino a dicembre poi quando è arrivato il progetto serio del Novara ho accettato firmando fino al 2019 per avere la possibilità di incidere nel lungo periodo anche se la cosa più importante è il presente. Dobbiamo partire bene fin dalla sfida contro il Cittadella, voglio vedere una squadra padrona del campo che mostri quella grinta e quella cattiveria agonistica che sono necessarie per arrivare ai fatidici 50 punti della quota salvezza. Ci arriveremo una gara per volta fissando un obiettivo dopo l'altro. I ragazzi hanno solo la responsabilità di fare la prestazione e mettere in campo quel pizzico di furore e coraggio necessari per vincere. Modulo? Cercherò di apportare qualche concetto nuovo al 3-5-2, ma nel caso dovesse essere necessario saremo pronti a cambiare sistema. La cosa principale però è giocare da squadra per ottenere risultati positivi"..