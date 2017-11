Lorenzo Dickmann, terzino del Novara e dell'Italia Under 21, parla in vista della sfida dei piemontesi con il Bari: "Abbiamo visto la gara dell'Italia tutti assieme ed è stato un dispiacere enorme. La convocazione nell'Under21 è una bella soddisfazione e un giorno spero di giocare nella nazionale maggiore. Partire dal primo minuto è stata una bella emozione, sentire l'inno ha sempre un sapore speciale. Spero di poter partecipare agli Europei di categoria, sono il mio obiettivo, e poi di continuare il percorso. Ruolo? Preferisco giocare come esterno in una linea a 5, ma anche in quella a 4 mi trovo bene. Di sicuro darò sempre la massima disponibilità al mister. Sabato ci aspetta una gara difficile e dobbiamo farci trovare pronti, è il momento di tornare a vincere in casa e prendere in mano la partita fin da subito nel nostro stadio".