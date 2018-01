Il Brescia è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Roberto Boscaglia e su indicazione dell'allenatore punta forte su Federico Macheda del Novara. Come rivela Sportitalia, l'allenatore infatti rivorrebbe l'ex Manchester United ai propri ordini dopo averlo allenato proprio in Piemonte, ma per il momento il club gaudenziano avrebbe risposto no al club lombardo.