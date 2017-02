Andrea Orlandi, centrocampista del Novara, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi ai tifosi: "Non c'è mai stata la possibilità di venire a giocare in Italia, quando sono stato in Inghilterra non ho mai cercato opportunità altrove, ora sono molto felice di essere qui. Sono nato in Spagna, ma i miei genitori sono italiani e mi hanno trasmesso un forte senso di appartenenza a questa nazione, quindi sono orgoglioso di poter giocare qui. Da quanto sono arrivato qui i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio nel gruppo e mi sto trovando bene. Teti? Quando mi ha parlato mi ha descritto perfettamente come calciatore facendomi capire che mi conosceva già, quindi nella scelta non ho avuto dubbi, ho preferito il Novara rispetto ad altre società e non me ne pento affatto