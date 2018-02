George Puscas, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito al Novara, parla a Sky Sport dopo il pareggio con lo Spezia, dove è andato ancora in gol: "Avevo voglia di trovare più continuità, a Benevento mi mancava il ritmo. Ho deciso di sposare questo progetto perché è una sfida per me.Inter? Ogni giorno sento che sto migliorando, ho bisogno di esperienza, di giocare e di sentire il campo. Sono ancora abbastanza giovane, giocando fai esperienza. Io mi sto sentendo bene, spero di continuare così. Ritornare in nerazzurro? Io sono anche tifoso dell’Inter, sarebbe bellissimo tornare. Sto cercando di fare il possibile in campo, spero che in futuro io possa fare bene. A Benevento abbiamo fatto un grande campionato, sono legato alla città. È stato bellissimo portare una squadra in serie A".