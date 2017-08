Acquistato dallasoltanto qualche settimana fa, il futuro disarà ancora in Serie B, alDopo l'annata positiva con il Pisa il centrale classe '95 è tornato al Cagliari salvo essere prelevato dalla Juventus in uno scambio che ha portato Filippo Romagna in Sardegna. Ora il club bianconero ha ufficializzato il suo nuovo trasferimento, questa volta in prestito, al