Il nubifragio su Roma ha portato al rinvio di Lazio-Milan: non cambia il giorno, ma l'orario d'inizio della partita che passa dalle 15 alle 16 dopo l'ok arrivato da Lega Serie A, Protezione Civile Comunale e Questura di Roma. Una decisione, quella di spostare il fischio d'inizio, volta a favorire l'accesso allo stadio per i tifosi, bloccati soprattutto nella parte nord della capitale a causa delle strade allagate; non legata invece alle condizioni del manto erboso e dello stadio, entrambi regolarmente agibili.



LA POSIZIONE DEI CLUB - D'accordo anche le due società, ma non da subito: secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Roma infatti la Lazio inizialmente non avrebbe voluto disputare la partita sotto il nubifragio, preferendo il rinvio a un giorno con condizioni climatiche più favorevoli. A vincere alla fine la linea del Milan, che da sempre ha manifestato la volontà di giocare regolarmente all'Olimpico per non rimandare un match così delicato.



(foto Sportmediaset)