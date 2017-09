Dopo Sampdoria-Roma, rischia seriamente di esserci un altro rinvio nel weekend di Serie A. La Protezione Civile ha diffusoieri un'allerta arancione (terzo grado di gravità su una scala di quattro) per la giornata di oggi su tutto il Lazio e in particolare per la città di Roma, forti piogge con precipitazioni elevate e prolungate, venti di burrasca sulla costa tirrenica e, generalmente molto forti. Un'allarme che aveva messo a rischio la sfida tra Lazio e Milan (foto da Twitter), prevista per oggi alle 15. E col passare delle ore, aumentano le possibilità di un altro rinvio.



11.30 RIUNIONE IN CORSO - Si sta decidendo in questi minuti se rinviare o meno la partita tra Lazio e Milan. Il Gos, Gruppo operativo sicurezza, si sta infatti riunendo. Sempre più probabile il rinvio, a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità.



11.15 RINVIO SEMPRE PIU' VICINO - Sempre più probabile l'ipotesi rinvio per Lazio-Milan, vista la tanta acqua che sta cadendo sulla città di Roma.



11.00 METRO CHIUSE - Diverse stazioni della metropolinata di Roma sono state chiuse a causa dei danni provocati dal maltempo.



9.45 NUBIFRAGIO E BLACKOUT - Fin dalle prime ore di questa mattina è in corso un nubifragio sulla Capitale, con molte strade già allagate e addirittura un blackout che sta lasciando alcune zone della città senza corrente elettrica. Nel corso della mattinata è atteso un nuovo bollettino della Protezione Civile di aggiornamento sulla situazione, che potrebbe portare a rinviare la gara. Altrimenti, potrebbe toccare all'arbitro Rocchi decidere.